Хоакин Феникс объяснил, почему он не будет делать своего сына веганом Зеленский предложил превратить Чернобыль в большую туристическую зону » Археологи воспроизвели музыку мезолитических охотников с помощью лосиных зубов Реконструкция костюма с подвесками из лосиных зубов из погребения 76а Лосиноостровского могильника Финские и российские археологи экспериментально подтвердили, что подвески из лосиных зубов из мезолитического могильника Оленеостровский в Карелии служили шумовым и ритмообразующим музыкальным инструментом. Трасологическое исследование повреждений на резцах и специальные желобки для крепления свидетельствуют об их использовании в качестве шумящих элементов одежды. Исследователи повторили за мезолитическими охотниками способ изготовления подвесок и проверили их звучание. Материалы эксперимента опубликованы в Cambridge Archaeological Journal. Оленеостровский могильник — археологический памятник онежской мезолитической культуры. Он расположен на Южном Оленьем острове на Онежском озере и был раскопан в 1936-38 годах. Население, оставившее могильник — охотники на местную лесную фауну со сложным генетическим происхождением, включающим гаплогруппу С из Северо-Восточной Азии. Основным объектом охоты оленеостровцев, судя по остеологическим находкам, был лось. Открыто 177 погребений, они датированы по радиоуглеродному методу второй четвертью VII—началом VI тысячелетия до нашей эры. Rainio et al. / Cambridge Archaeological Journal, 2021 Все погребения посыпаны охрой, инвентарь, сопровождающий захоронения, представлен кремневыми орудиями, изделиями из кости и рога. В нескольких погребениях найдены «жезлы» с навершием в форме лосиных голов. Отличительной особенностью ряда погребений являются большие скопления зубов лося и других животных с преобладанием лосиных резцов. Подвески из обработанных резцов с помощью шнурков из сухожилий крепились к одежде, поясам и головным уборам. На зубах обнаружены кольцевые желобки для подвешивания, а также следы потертостей и механических повреждений. Группа финских и российских археологов под руководством Рииты Райнио (Riitta Rainio) из Университета Хельсинки предположила, что лосиные резцы из погребений мезолитического могильника в Карелии служили не просто декором одежды, но и выполняли функцию ритмообразующих музыкальных инструментов. При помощи экспериментов и трасологического исследования ученые проверили и подтвердили гипотезу, что следы истирания и механические повреждения на подвесках из зубов лося появились в результате трения об одежду и ударов друг об друга. Rainio et al. / Cambridge Archaeological Journal, 2021 Материалы раскопок 1930-х годов плохо документированы и перемешаны. Из-за неудовлетворительного состояния находок исследователи отобрали для анализа материалы только из четырех погребений (№№ 76а, 102, 125 и 127). В выборку вошли 97 лосиных зубов, имеющих в верхней части канавку-желобок для подвешивания. Микроскопическое обследование резцов выявило характерные повреждения эмали коронок: царапины, скругленность краев, лощение и другие следы износа. Анализ следов проводили при увеличении 200х и фиксировали макросъемкой. Rainio et al. / Cambridge Archaeological Journal, 2021 Для исследовательского эксперимента ученые приобрели у охотников в России и Финляндии челюсти евразийского лося (Alces alces), из которых вывариванием или разложением в водной среде аккуратно извлекли резцы. Затем в них прорезали желобки для крепления по мезолитическим образцам и при помощи шнуров скрепили между собой перекрывающимися рядами. В первой части эксперимента испытатель носил подвески в течение месяца по два часа в день, занимаясь повседневными делами. Во второй — костюм с подвесками испытали в шестичасовом танце на фестивале «Дискотека каменного века» (Stone Ageish Disco). Опыт показал, что для извлечения звука из лосиных зубов необходимо выполнять последовательные телодвижения, которые напоминают ритмические движения танца. Подвески диктуют их владельцу движения с определенным ритмом, подчинение которому вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и состояние, близкое к танцевальному трансу и измененному сознанию.

Трасологическое исследование опытных образцов показало рисунок износа, похожий на повреждения на мезолитических резцах. Rainio et al. / Cambridge Archaeological Journal, 2021