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Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как опубликовали её интимные фото

Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали её интимные фото
Об инциденте, произошедшем в 2016-м, рассказали журналисты The Telegraph.

Apple гордится обеспечением конфиденциальности и безопасности данных, однако изданию The Telegraph стал известен случай, в котором эти приоритеты не были соблюдены.

В 2016 году 21-летняя студентка сдала свой iPhone на ремонт в сервисный центр Калифорнии, которым управляла компания Pegatron, подрядчик Apple. Спустя несколько дней она обнаружила в Facebook «неожиданные» изображения, опубликованные с её смартфона.

Оказалось, что во время ремонта сотрудники не просто получили доступ к файлам клиентки, но и загрузили десять фотографий и одно видео интимного характера в её учётную запись Facebook. Это увидели родственники и друзья.

В итоге студентка подала иск на Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, а компания выплатила девушке компенсацию. Точная сумма не уточняется, но по данным The Telegraph речь идёт о миллионах долларов.

Согласно регламенту, сервисные центры Apple требуют от клиентов отключения паролей в устройствах для получения полного доступа при ремонте. Рекомендуется делать резервные копии и сбрасывать настройки до заводских, но эти опции недоступны в особо тяжёлых случаях.

7 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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