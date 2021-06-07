Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как опубликовали её интимные фото

Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали её интимные фото
Об инциденте, произошедшем в 2016-м, рассказали журналисты The Telegraph.
Apple гордится обеспечением конфиденциальности и безопасности данных, однако изданию The Telegraph стал известен случай, в котором эти приоритеты не были соблюдены.
В 2016 году 21-летняя студентка сдала свой iPhone на ремонт в сервисный центр Калифорнии, которым управляла компания Pegatron, подрядчик Apple. Спустя несколько дней она обнаружила в Facebook «неожиданные» изображения, опубликованные с её смартфона.
Оказалось, что во время ремонта сотрудники не просто получили доступ к файлам клиентки, но и загрузили десять фотографий и одно видео интимного характера в её учётную запись Facebook. Это увидели родственники и друзья.
В итоге студентка подала иск на Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, а компания выплатила девушке компенсацию. Точная сумма не уточняется, но по данным The Telegraph речь идёт о миллионах долларов.
Согласно регламенту, сервисные центры Apple требуют от клиентов отключения паролей в устройствах для получения полного доступа при ремонте. Рекомендуется делать резервные копии и сбрасывать настройки до заводских, но эти опции недоступны в особо тяжёлых случаях.
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