Google отменила запрет на рекламу криптовалют, введённый в 2018 году Сериал «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли получил массу негативных отзывов » Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как опубликовали её интимные фото Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как сотрудники сервисного центра опубликовали её интимные фото

Об инциденте, произошедшем в 2016-м, рассказали журналисты The Telegraph. Apple гордится обеспечением конфиденциальности и безопасности данных, однако изданию The Telegraph стал известен случай, в котором эти приоритеты не были соблюдены. В 2016 году 21-летняя студентка сдала свой iPhone на ремонт в сервисный центр Калифорнии, которым управляла компания Pegatron, подрядчик Apple. Спустя несколько дней она обнаружила в Facebook «неожиданные» изображения, опубликованные с её смартфона. Оказалось, что во время ремонта сотрудники не просто получили доступ к файлам клиентки, но и загрузили десять фотографий и одно видео интимного характера в её учётную запись Facebook. Это увидели родственники и друзья. В итоге студентка подала иск на Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального ущерба. Сотрудников уволили, а компания выплатила девушке компенсацию. Точная сумма не уточняется, но по данным The Telegraph речь идёт о миллионах долларов. Согласно регламенту, сервисные центры Apple требуют от клиентов отключения паролей в устройствах для получения полного доступа при ремонте. Рекомендуется делать резервные копии и сбрасывать настройки до заводских, но эти опции недоступны в особо тяжёлых случаях.