Анджелина Джоли показала как отпраздновала свой день рождения

4 июня известная голливудская актриса Анджелина Джоли отмечала день рождения — ей исполнилось 46 лет. Закатывать вечеринку по этому поводу звезда не стала и провела день вместе со своими шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом.

Инсайдер рассказал, что сначала звездное семейство отметило праздник в уютной обстановке дома, а затем дети устроили для своей мамы сюрприз.

Они решили ее удивить и пригласили на ужин в ресторан, — сказал он.

По этому случаю Джоли даже изменила своему привычному total black образу — в свет она вышла в желтом платье и нюдовых туфлях. Сумка Valentino завершила ее образ.

Устраивать сюрпризы для своей мамы ее дети очень любят — актриса признавалась, что на протяжении многих лет сыновья и дочери готовили для нее что-то особенное на День матери.

Самое интересное для меня в этот день заключается в том, что я никогда ничего не планирую и ничего не делаю, а дети всегда действуют сообща, чтобы удивить меня,

— делилась она.

День рождения Анджелина, вероятно, отмечала не в самом лучшем настроении — недавно стало известно, что она проиграла в суде 57-летнему бывшему мужу Брэду Питту по делу об опеке над их детьми. И хотя вынесенное решение пока предварительное, вероятность того, что оно будет изменено в пользу актрисы, минимальна. Так что, скорее всего, опеку над детьми пара разделит пополам.

Но мириться с этим звезда не намерена и будет обжаловать постановление, чтобы добиться победы.