«  
  »

Актрисы, которые чаще остальных раздеваются в фильмах — составлен рейтинг

Актрисы, которые чаще остальных раздеваются в фильмах

Давай будем честными: фильм, в котором актриса обнажает свои прелести, — обречен на успех.

Портал «Bingo Sites» составил рейтинг звездных красавиц, которые чаще всех раздеваются в кино.

Cписок возглавила французская актриса Ева Грин, которая за всю свою карьеру успела появиться на экране без одежды 30 минут. На втором месте оказалась Хелен Миррен, а на третьем — Анджелина Джоли. Интересно, что эти две женщины щеголяли голыми телами примерно по 24 минуты каждая.

В «десятку» голливудских шалунишек также попали Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

7 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  