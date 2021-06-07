Актрисы, которые чаще остальных раздеваются в фильмах — составлен рейтинг

Давай будем честными: фильм, в котором актриса обнажает свои прелести, — обречен на успех.

Портал «Bingo Sites» составил рейтинг звездных красавиц, которые чаще всех раздеваются в кино.

Cписок возглавила французская актриса Ева Грин, которая за всю свою карьеру успела появиться на экране без одежды 30 минут. На втором месте оказалась Хелен Миррен, а на третьем — Анджелина Джоли. Интересно, что эти две женщины щеголяли голыми телами примерно по 24 минуты каждая.

В «десятку» голливудских шалунишек также попали Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.