«Я попросту забыл реплики»: Марк Стронг рассказал, как потерял роль в бондиане после выпивки с Дэниэлом Крейгом
Как рассказал Марк Стронг, он претендовал на роль в фильмах о Джеймсе Бонде в тот период, когда агента 007 играл Пирс Броснан, то есть в 1990-х.
Стронг планировал сыграть одного из злодеев, приготовился к пробам, успешно выучил все реплики и решил это отпраздновать — как вскоре выяснилось, зря.
В конце актёр уточнил, что накануне прослушивания кутил не один, а со своим давним другом Дэниэлом Крейгом. Именно его Стронг в шутку и назвал виновником своего провала.
Крейг впоследствии получил роль самого Джеймса Бонда, которого он играл во всех фильмах серии, начиная с 2006 года. Судя по всему, перед своими пробами актёр не пил — зато отправился в бар после того, как узнал, что стал агентом 007.
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