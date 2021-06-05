Третий фильм в серии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года — подробности » «Я попросту забыл реплики»: Марк Стронг рассказал, как потерял роль в бондиане после выпивки с Дэниэлом Крейгом Дэниэл Крейг и Марк Стронг в сериале «Наши друзья на севере» Как рассказал Марк Стронг, он претендовал на роль в фильмах о Джеймсе Бонде в тот период, когда агента 007 играл Пирс Броснан, то есть в 1990-х. Стронг планировал сыграть одного из злодеев, приготовился к пробам, успешно выучил все реплики и решил это отпраздновать — как вскоре выяснилось, зря. Я выучил все реплики, а потом решил это отметить. Выпил и в итоге сильно набрался, похмелье на следующий день было чудовищное. И вот захожу я на пробы, в зале восемь человек сидит, все слушают меня. Я начинаю и просто забываю реплики, вообще не могу их вспомнить, всё выступление идёт насмарку. Я весь обливаюсь потом, всё это выглядело ужасно — но я сделал из этого выводы. Марк Стронг актёр В конце актёр уточнил, что накануне прослушивания кутил не один, а со своим давним другом Дэниэлом Крейгом. Именно его Стронг в шутку и назвал виновником своего провала. Ирония в том, что парнем, с которым я пил в ночь перед своим провалом, был Дэниэл Крейг. Поэтому я во всём виню его! Марк Стронг Крейг впоследствии получил роль самого Джеймса Бонда, которого он играл во всех фильмах серии, начиная с 2006 года. Судя по всему, перед своими пробами актёр не пил — зато отправился в бар после того, как узнал, что стал агентом 007.