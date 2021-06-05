Умер Валерий Шептекита — актер сериала Папик Германия выделит на поддержку белорусских журналистов почти 3 млн евро » В Мексике на глазах у фермеров посевное поле провалилось под землю Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит.



На одном из сельскохозяйственных угодий в мексиканском штате Пуэбла открылась огромная карстовая воронка. Фермер Хериберто Санчес, которому принадлежит поле и стоящее на нем ранчо, не придал значения, когда заметил небольшой провал в земле. Но буквально на глазах осевшая земля с грохотом начала проваливаться в 20 метровую яму, заполненную водой.

Сначала воронка имела диаметр в 60 метров, но за ночь увеличилась до ста, вплотную приблизившись к дому Санчеса.



На место происшествия тут же приехали местные власти и геологи. Последние выяснили, что кратер начал формироваться в прошлую субботу и имел диаметр не более 5 метров, что подтвердил владелец поля. При этом разлом продолжает расширяться. По мнению геологов, земля у ранчо дала гигантскую трещину из-за грунтовых вод, разрушивших горную породу. Предполагается, что трещина могла возникнуть из-за добычи воды для сельскохозяйственной деятельности.



Семью Санчеса эвакуировали. Вокруг воронки установили 500-метровое ограждение, чтобы предотвратить возможные травмы и гибель любопытных людей. А фермеру придется искать новое поле и строить новое ранчо.