В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни

Первые пациенты с новым набором неврологических нарушений появились в стране еще в 2015 году, однако к этому моменту число заболевших выросло до полусотни. Также зафиксировано шесть смертельных исходов. Примечательно, что за все время заболевали люди, проживающие всего в двух прибрежных районах Нью-Брунсвика.

Симптомами неизвестного заболевания являются быстро прогрессирующее слабоумие и различные психиатрические проявления. Также пациенты жалуются на бессонницу, нарушение двигательной и зрительной функций. Врачи не могут классифицировать эту болезнь, так как каждый раз сталкиваются с разным набором симптомов.

Вскрытие умерших также не позволило приблизиться к разгадке. Так, подозрения на прионную болезнь оказались беспочвенны. Сейчас основными теориями заболевания считают отравление нейротоксинами, в частности домоевой кислотой, которая содержится в ряде водорослей, а также моллюсков и рыб. На данный момент же врачи описывают заболевание как «неврологический синдром неизвестной этиологии в Нью-Брунсвике».