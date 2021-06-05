«  
  »

В Австралии нашли новую опасную мутацию коронавируса

В австралийском штате Виктория нашли новый тип мутации коронавируса. Ученые назвали его Delta и предупредили, что он отличается высокой заразностью, передает Reuters.

Новый высокоинфекционный вариант вируса подтвердили у двух членов семьи, которые две недели назад посетили несколько туристических мест в соседнем штате. Теперь власти опасаются нового всплеска болезни.

По данным медиков, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. Специалисты заняты установлением его происхождения, а также уже начали тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.

5 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  