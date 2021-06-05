В Австралии нашли новую опасную мутацию коронавируса

В австралийском штате Виктория нашли новый тип мутации коронавируса. Ученые назвали его Delta и предупредили, что он отличается высокой заразностью, передает Reuters.
Новый высокоинфекционный вариант вируса подтвердили у двух членов семьи, которые две недели назад посетили несколько туристических мест в соседнем штате. Теперь власти опасаются нового всплеска болезни.
По данным медиков, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. Специалисты заняты установлением его происхождения, а также уже начали тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.
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