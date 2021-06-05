В Австралии нашли новую опасную мутацию коронавируса

Новый высокоинфекционный вариант вируса подтвердили у двух членов семьи, которые две недели назад посетили несколько туристических мест в соседнем штате. Теперь власти опасаются нового всплеска болезни.

По данным медиков, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. Специалисты заняты установлением его происхождения, а также уже начали тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.