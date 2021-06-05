Умер Валерий Шептекита — актер сериала Папик

Народный артист Украины Валерий Шептекита умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Трагическое известие сообщили на официальной странице Молодого театра в Facebook.

Коллеги Валерия отметили, что всегда будут помнить его как жизнерадостного и неравнодушного человека, который не представлял своей жизни без театра.

— Более 40 лет актер посвятил Молодому театру. Сыграл несколько сотен ролей. Никогда не оставался в стороне театральных дел, любил и поддерживал молодежь.

Писал стихи, организовывал театральные вечера и капустники. Искренне сочувствуем родным и близким, — написали коллеги актера.

Что известно о Валерии Шептеките

За свою актерскую карьеру Валерий Шептекита сыграл более 100 ролей. Он участвовал в таких лентах, как Гуси-лебеди летят; Роксолана: Настуня; Богдан-Зиновий Хмельницкий; Девять жизней Нестора Махно; Я, ты, он, она; Папик.

Кроме этого, Валерий был актером дубляжа и озвучивал популярные мультфильмы: Алладин, Король Лев (3 части), Рождественская история, История игрушек-2 и другие.