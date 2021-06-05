Украину покинули все воры в законе

Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что все криминальные авторитеты, попавшие под санкции властей, были высланы из страны или покинули ее сами.

По словам чиновника, эта информация была проверена МВД, а о проделанной работе отчитался лично глава ведомства Арсен Аваков. «В начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль», — сказал Данилов.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил о введении санкций против 557 криминальных авторитетов, которых власти считают ворами в законе. Из них 111 человек были иностранными гражданами.