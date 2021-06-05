У США есть доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Китае

По его словам, Уханьский институт вирусологии (WIV) занимался военными разработками, а осенью 2019 года несколько врачей переболели тяжелой болезнью. Помпео уверен, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в институте вирусологии.

Помпео добавил, что эта китайская «лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности». «Мы знаем, что были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года, что в той же лаборатории велась военная деятельность», — отметил экс-госсекретарь США.

Он пообещал, что когда США «доберутся до конца этой истории, они докажут, что китайцы знали, что произошло на самом деле».

Ранее расследование, которое провели эксперты ВОЗ при участии коллег из КНР, не смогло найти однозначный источник происхождения коронавируса COVID-19. Эксперты оценили различные версии, но не отвергли полностью ни одну из них. По мнению критиков доклада, эксперты ВОЗ не смогли провести в Китае по-настоящему независимое расследование, поскольку в изучении вопроса участвовали представители китайской стороны.

Напомним, первым известным очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань. Тем не менее, до настоящего момента не установлено, как вирус попал в Ухань и почему начал передаваться от человека к человеку.