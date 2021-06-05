«Я попросту забыл реплики»: Марк Стронг рассказал, как потерял роль в бондиане после выпивки с Дэниэлом Крейгом 20th Century наняла сценариста для работы над приквелом «Хозяина морей» » Третий фильм в серии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года — подробности Согласно Deadline, релиз фильма намечен на 31 марта 2023 года.

Разработка пока на ранней стадии — фильм будет основан на идее Джона Красински, постановщика первой части серии. Впервые о картине стало известно в ноябре 2020 года.

Судя по всему, третья картина во франшизе будет не прямым сиквелом, а скорее спин-оффом, расширяющим вселенную.

Режиссёром и сценаристом выступает Джефф Николс, известный по триллеру «Укрытие» и драмам «Мад» и «Лавинг».

«Тихое место 2» вышел в конце мая и показал лучший старт в США за пандемию, собрав за выходные 48 миллионов долларов.

Собираются ли в Paramount запускать прямое продолжение второй части, пока неизвестно.