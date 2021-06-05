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Третий фильм в серии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года — подробности

  • Согласно Deadline, релиз фильма намечен на 31 марта 2023 года.
  • Разработка пока на ранней стадии — фильм будет основан на идее Джона Красински, постановщика первой части серии. Впервые о картине стало известно в ноябре 2020 года.
  • Судя по всему, третья картина во франшизе будет не прямым сиквелом, а скорее спин-оффом, расширяющим вселенную.
  • Режиссёром и сценаристом выступает Джефф Николс, известный по триллеру «Укрытие» и драмам «Мад» и «Лавинг».
  • «Тихое место 2» вышел в конце мая и показал лучший старт в США за пандемию, собрав за выходные 48 миллионов долларов.
  • Собираются ли в Paramount запускать прямое продолжение второй части, пока неизвестно.
5 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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