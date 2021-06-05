«Голое» видео с девушками на балконе Dubai Marina выставят на аукцион Moody’s: Россию могут отключить от Visa и MasterCard » Супер-слух позволит человеку «услышать» летучих мышей или утечку в газовых трубах Изобретение, сделанное в Университете Аалто, наделяет практически любого человека супер-слухом, позволяющим уловить акустические ультразвуковые волны частотой выше 20 000 Гц и зафиксировать направление к источнику звука. Человеческое ухо способно воспринимать звуковые волны в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Однако использование аппаратуры, созданной финскими учеными, расширяет возможности человека, наделяя его способностью «услышать» ультразвук. При тестировании возможностей аппаратуры использовались летучие мыши в естественной среде, ставшие источником ультразвуковых акустических волн. Применяя новую технику, исследователи смогли не только уловить ультразвук, но и определить направление полета летучих мышей. Изобретение имеет и конкретное практическое применение. Так, например, известно, что при возникновении утечек в газопроводах под давлением генерируются ультразвуковые волны, неуловимые для стандартного слуха. Применение новой методики позволит своевременно и оперативно определить утечку и выявить ее местоположение. Источник: medicalxpress