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Супер-слух позволит человеку «услышать» летучих мышей или утечку в газовых трубах

Изобретение, сделанное в Университете Аалто, наделяет практически любого человека супер-слухом, позволяющим уловить акустические ультразвуковые волны частотой выше 20 000 Гц и зафиксировать направление к источнику звука.

Человеческое ухо способно воспринимать звуковые волны в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Однако использование аппаратуры, созданной финскими учеными, расширяет возможности человека, наделяя его способностью «услышать» ультразвук. При тестировании возможностей аппаратуры использовались летучие мыши в естественной среде, ставшие источником ультразвуковых акустических волн. Применяя новую технику, исследователи смогли не только уловить ультразвук, но и определить направление полета летучих мышей.

Изобретение имеет и конкретное практическое применение. Так, например, известно, что при возникновении утечек в газопроводах под давлением генерируются ультразвуковые волны, неуловимые для стандартного слуха. Применение новой методики позволит своевременно и оперативно определить утечку и выявить ее местоположение.

Источник: medicalxpress

5 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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