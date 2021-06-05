Сто человек стали жертвами атаки боевиков в Западной Африке

Боевики устроили атаку на севере Буркина-Фасо в Западной Африке. Более ста человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны отметило, что это самое масштабное нападение за последние пять лет. Жертвами боевиков стали жители деревни в провинции Яга. Предполагается, что атаку организовали джихадисты.

В стране объявили траур по погибшим.

В апреле два испанских журналиста, объявленные пропавшими без вести, погибли в Буркина-Фасо. Об этом сообщила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. Отмечалось, что испанцы прибыли в страну для съемок документального фильма.

Буркина-Фасо столкнулась с серьезным кризисом безопасности, поскольку на ее территории действуют террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе организации запрещены в России). Они совершают нападения на армию и гражданских лиц, несмотря на помощь в обеспечении безопасности со стороны Франции и ООН. Боевики часто захватывают заложников, в том числе иностранных граждан. Ситуация в регионе стала причиной глобального перемещения местных жителей, вынужденных бежать на более благополучные территории.