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Роузи Хантингтон-Уайтли прошла на свидание с мужем в траурном платье

Роузи Хантингтон-Уайтли в маленьком чёрном платье на свидании с мужем

Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли — одна из самых скрытных пар, обитающих на голливудских холмах. Редкие фото папарацци, еще более редкие с учетом обстановки в мире выходы на красную дорожку. Даже в инстаграме модель предпочитает делиться не семейными кадрами, а вдохновляющими интерьерами, бьюти-открытиями или новостями об очередной успешной коллаборации.

Однако на каждое правило есть исключение. Накануне Роузи изменила себе, опубликовав фотографии с говорящей подписью: «Столик для двоих». Вероятно, речь шла о домашнем свидании, которое устроили себе модель и актер. Несмотря на то, что пара не покидала пределов особняка, образ модели, красиво сервированный стол и романтичная обстановка заставляли забыть о том, что свидание происходит дома.

5 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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