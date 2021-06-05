Роузи Хантингтон-Уайтли прошла на свидание с мужем в траурном платье

Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли — одна из самых скрытных пар, обитающих на голливудских холмах. Редкие фото папарацци, еще более редкие с учетом обстановки в мире выходы на красную дорожку. Даже в инстаграме модель предпочитает делиться не семейными кадрами, а вдохновляющими интерьерами, бьюти-открытиями или новостями об очередной успешной коллаборации.

Однако на каждое правило есть исключение. Накануне Роузи изменила себе, опубликовав фотографии с говорящей подписью: «Столик для двоих». Вероятно, речь шла о домашнем свидании, которое устроили себе модель и актер. Несмотря на то, что пара не покидала пределов особняка, образ модели, красиво сервированный стол и романтичная обстановка заставляли забыть о том, что свидание происходит дома.