Россия отправила в Германию 200 агентов под дипломатическим прикрытием

Около 200 агентов под дипломатическим прикрытием призваны предоставлять российским спецслужбам информацию из Германии. Об этом пишет немецкое издание Focus (перевод Inopressa).

По информации западного СМИ, которое ссылается на данные Федерального ведомства по защите конституции (BfV), кроме посольства в Берлине, они также работают в генеральных консульствах в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

«Агенты добывают конфиденциальную информацию для Кремля через завербованных информаторов в политике, бизнесе, армии и СМИ», — сообщает немецкий журнал.

При этом их дипломатический статус защищает от преследования со стороны немецких властей, добавляет Focus. В BfV считают, что по сравнению с предыдущими годами, сбор информации в правительственном аппарате Берлина и земельных парламентах явно приобрел большее значение.

Так, высокопоставленный сотрудник Федерального ведомства по защите конституции сказал в разговоре с Focus, что агентов российских спецслужб трудно контролировать. Бывший директор британской секретной службы МИ-6 сэр Джон Соерс также заявлял, что благодаря хорошей практической подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности.