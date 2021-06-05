Путешествующее с прошлого марта стадо слонов добралось до столицы провинции Юньнань

Азиатские слоны (Elephas maximus) в зоопарке Онтарио. Dennis Jarvis / Flickr

Семейная группа слонов, которая покинула заповедник на юге Китая в марте прошлого года и с тех пор путешествует по провинции Юньнань, добралась до столицы региона — многомиллионного города Куньмин. Специалисты полагают, что животные отправились в странствие из-за сокращения площади лесов у себя на родине. Сейчас за перемещениями стада следит оперативная команда из нескольких сотен человек, оснащенная автомобилями, дронами и экскаваторами. Их цель — не пускать слонов в города и деревни, где они могут навредить людям и самим себе. Власти надеются, что в конце концов группа вернется на охраняемые территории на юге провинции, сообщает The Guardian.

Азиатские слоны (Elephas maximus) в прошлом были широко распространены в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. К сожалению, люди веками убивали их ради бивней и разрушали среду их обитания, так что сегодня от некогда единого ареала данного вида остались лишь отдельные небольшие фрагменты, многие из которых изолированы друг от друга. Например, в Китае дикие слоны сохранились только в южной провинции Юньнань. Благодаря строгой охране численность местной популяции постепенно растет: если в 1980 году она насчитывала 170 особей, то сейчас увеличилась до 300. Однако площадь подходящих для слонов лесных местообитаний в Китае очень мала и продолжает сокращаться под натиском сельского хозяйства, чайных и каучуковых плантаций, городов и дорог.

Трудное положение, в котором оказались китайские слоны, хорошо иллюстрирует история небольшой семейной группы этих животных, которая путешествует по Юньнани уже больше года. В марте 2020 года стадо из 16 слонов, включая детенышей, покинуло заповедник Мэнъянцзы (Mengyangzi National Nature Reserve) на крайнем юге провинции и отправилось на север. По пути животные регулярно кормились на кукурузных и рисовых полях и даже заходили в деревни. Во время одного из таких визитов, согласно сообщениям некоторых изданий, слоны напились найденного вина и улеглись отдыхать. Правда, впоследствии выяснилось, что никакого отношения к реальности утверждения о пьяных слонах не имеют, а для их иллюстрации использовались снимки совершенно трезвых слонов, сделанные еще в 2019 году.

К ноябрю стадо добралось до городского округа Пуэр, где задержалось на несколько месяцев. Здесь у одной из самок родился детеныш. А в середине апреля животные вновь отправились в путь на север — при этом два слона покинули стадо. В конце мая группу из пятнадцати особей, которая включает шесть взрослых самок, трех взрослых самцов, трех подростков и трех детенышей, заметили в жилом районе в городском округе Юйси, а во вторник слоны были уже в трех километрах от шестимиллионного Куньмина — столицы провинции Юньнань. В общей сложности с марта 2020 года стадо проделало путь в почти 500 километров.

Местные жители не слишком рады слонам, ведь они наносят серьезный ущерб урожаю и ломают постройки, например, сараи (все потери компенсирует государство). Кроме того, эти животные могут быть опасными, хотя сообщений о людях, пострадавших от встреч с путешествующим стадом, пока не поступало. При этом наносить вред самим слонам строго запрещено. Несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших потребителей слоновой кости, браконьерская добыча которой резко сократила популяции слонов в Азии и Африке, внутри самой страны эти животные находятся под полной защитой государства.

Чтобы снизить число конфликтов между слонами и людьми, власти собрали оперативную команду, которая отслеживает перемещения стада. В нее входят несколько сотен человек, автомобили, дроны и экскаваторы. Кроме того, в последние недели каждый шаг слонов фиксирует государственное телевидение. Сейчас специалисты пытаются не давать животным заходить в города и поселки — для этого они блокируют дороги, по которым перемещается группа. Стаду также пытаются отрезать путь на север. Власти надеются, что в конце концов слоны вернутся на охраняемые территории на юге Юньнани — хотя обратная дорога может оказаться долгой и извилистой.

Зоологи не сомневаются, что слоны отправились в дальнее странствие из-за быстрого сокращения среды их обитания — лесов. В 1976 году площадь подходящих для этих животных территорий в Юньнани составляла 2084 квадратных километров, а сегодня снизилась до менее чем 500 квадратных километров. Также происходит сокращение буферных зон между охраняемыми территориями и местностями, заселенными человеком. В таких условиях слонам становится труднее найти себе корм, так что они все чаще выходят на сельхозугодья, поедают урожай и в результате вступают в конфликт с фермерами. Неудивительно, что в последние годы из Юньнани регулярно приходят сообщения о слонах, разоряющих поля и деревни — хотя так далеко, как сейчас, эти животные на протяжении последних столетий не путешествовали.