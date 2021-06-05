Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Samsung представила смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Устройство получило пластиковый корпус, 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой 90 герц, процессор MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G, от четырех гигабайт оперативной и от 64 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с тройной камерой с объективами разрешением 48, 5 и 2 мегапикселей, встроенным в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 15 ватт.

Аппарат поставляется с операционной системой Android 11. По словам журналистов, представленный Galaxy A22 является самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G. Стоимость устройства будет зависеть от конкретного рынка. В Европе базовая версия с 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 229 евро или около 18 тысяч рублей, имеющая 128 гигабайт памяти модель оценена в 249 евро.

Также Samsung представила упрощенную версию смартфона, которая имеет поддержку работы в сетях 4G. Она отличается от базовой наличием 6,4-дюймового OLED-экрана и процессора MediaTek Helio G80.