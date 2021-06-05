Посреди Бродвея появилось гнездо ястребов

Хищные птицы оказались в непосредственной близости от человека – они свили гнездо рядом с окном жилой квартиры в центре мегаполиса. За этим сожительством семей — человеческой и ястребиной — наблюдают люди со всего мира через соцсети.

Один из шумных участков Бродвея — главной и самой оживленной артерии Нью-Йорка: пыхтят автобусы, сигналят автомобили, уличная торговля, крик и гам. Но если поднять голову в синеву неба, то теперь есть шанс различить в этом потоке городских суетных звуков иной, нездешний, новый.

«Никогда, никогда прежде ничего подобного я не видел – это началось только в последнее 5-10 лет, когда мы начали замечать возвращение диких птиц в Нью-Йорк. И уж точно я никогда не думал, что это возвращение будет включать в себя такого хищника как краснохвостый ястреб», — говорит Майкл Палма Мир.

Когда Майкл был мальчиком, — а он родился здесь же, на Бродвее, — все разнообразие фауны его бетонных джунглей сводилось к голубям и крысам. Уже в зрелом возрасте он стал активистом района – устраивал компании по посадке деревьев (теперь их здесь много), и по очистки воды в соседнем Гудзоне; и очень надеялся, что город вокруг него станет куда более приветливой средой обитания, хотя бы для человека. Он и представить себе не мог, будучи далеким от орнитологии театральным фотографом, что пожарная лестница прямо напротив его окна вдруг станет домом семье диких ястребов.

«В начале марта, — вспоминает Майкл, — я услышал, как кто-то будто клюёт моё окно, и не мог понять, что это было. Я высунул голову из окна, чтобы посмотреть, и увидел, что прямо передо мной, на пожарной лестнице, сидит краснохвостый ястреб. Огромная птица! Я был взволнован и пошел искать свою камеру с длиннофокусным объективом. Вернулся, сфотографировал раз, оторвал лицо от камеры и в тот же миг увидел, как она пикирует сверху прямо на меня! Я едва успел засунуть голову в квартиру и захлопнуть окно. Я подумал: надо же, я больше никогда так близко его не увижу. Но, по крайней мере, у меня есть одна хорошая фотография!»

Но ястребы — их оказалось двое — остались. И тогда Майкл прибег к советам специалистов: воспользовавшись кратким отсутствием птиц, он установил у гнезда — пока в нем не появились птенцы — несколько крошечных видеокамер, накрепко зашторил окно, чтоб не пугать диких гостей своим соседством, и прекратил попытки опасного взаимодействия.

На следующий же день, просматривая видео с камер, он обнаружил в гнезде два яйца. «Есть лишь версии, почему они свили гнездо на Бродвее. Во-первых, вокруг много еды – голубей и крыс. Во-вторых — с пожарной лестницы все хорошо видно во все стороны. Ну, и плюс сам дом позади гнезда как надежная защита от суровых ветров», — делится своими соображениями Майкл Палма Мир.

Для всего района этот бродвейский театр на пожарной лестнице оказался событием волнующим. Да что там район! – За фотографиями с камер слежения – Майкл завел свой птичий дневник в Инстаграме – наблюдают теперь люди со всего света.

«Я впервые вижу эту птицу тут! Да там еще и гнездо видно! Разве не круто!?», — прохожий, задрав голову кверху, делится своим восторгом от увиденного. «Я думаю, они чувствуют место, где им безопасно. У них же обычно хорошо развиты инстинкты!» — сообщает на ходу другая жительница района, ежедневно наблюдающая картину на пожарной лестнице.

Майкл Палма Мир рассказывает, что не обошлось в этой истории без драм: «Недавно я совершил глупость. Я услышал дома, как кто-то на улице внизу кричит о помощи. И инстинктивно бросился к окну посмотреть, что происходит, чтоб помочь или позвонить в полицию. И я напрочь отключился от того, что происходит на моей пожарной лестнице. Не прошло и трех секунд, как птица ударила меня когтями прямо в затылок. Это была моя вина. Я притронулся к голове и понял, что истекаю кровью. Дошел до больницы, где мне сделали прививку от столбняка и наложили два шва на голову».

Майкл бесстрашно приближается к краю крыши своего дома, чтоб показать нашему оператору в каком направлении можно осторожно направить камеру и получить несколько кадров хищников с расстояния нескольких метров. Для этой рискованной операции по настоянию Майкла оператор надевает шлем… Птичья семья, к счастью, игнорирует нашу камеру.

Сожительство с ястребами стало для Майкла настолько личным и эмоциональным, что он дал птичьим родителям имена своих недавно ушедших мамы и папы: Лилли и Билли. Они воспитывают теперь одного птенца, второй не выжил. Их роли четко поделены – Лилли не отлучается от уже пушистого малыша, Билли приносит еду и агрессивно следит за безопасностью гнезда. В конце июня птенец должен начать учиться летать, а, вероятно, в июле семья улетит.

Майкл не без грусти обещает не прикасаться к гнезду, потому что иногда ястребы возвращаются: «Для меня и для многих людей, живущих здесь, пандемия была очень тяжелым испытанием. Именно мой район был самым пострадавшим на Манхеттене, здесь было больше всего смертей. Только на моей улице умерли пятнадцать человек, в честь которых теперь повсюду тут горят свечи. И поэтому для многих из нас то, что семья ястребов приземлилась здесь и принесла потомство, — это будто бы символ продолжающейся жизни. Будто бы знак для всех нас, что у будущего всегда есть добрый шанс».