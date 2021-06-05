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Подозреваемого в убийстве девочки нашли спустя почти 50 лет по чистой случайности

Американская полиция арестовала и предъявила обвинение мужчине в убийстве подростка из Иллинойса, чье тело было найдено почти пятьдесят лет назад. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что убийство было совершено в 1972 году. Тогда 15-летняя Джули Хэнсон уехала на бейсбольный матч и не вернулась домой вовремя. Позже ее тело с многочисленными ножевыми ранениями и следами сексуального насилия было найдено в поле.

Как сообщили в департаменте полиции Нейпервилл, все эти годы над делом Джули работала команда следователей. В результате был арестован 76-летний Барри Уэлпли. Возможного убийцу нашли благодаря ДНК: один из родственников арестованного делал тест для изучения семейной истории. Результаты частично совпали с материалом, который был найден на месте преступления.

5 июня, 2021 | Category: Новости, США
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