Подозреваемого в убийстве девочки нашли спустя почти 50 лет по чистой случайности

Американская полиция арестовала и предъявила обвинение мужчине в убийстве подростка из Иллинойса, чье тело было найдено почти пятьдесят лет назад. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что убийство было совершено в 1972 году. Тогда 15-летняя Джули Хэнсон уехала на бейсбольный матч и не вернулась домой вовремя. Позже ее тело с многочисленными ножевыми ранениями и следами сексуального насилия было найдено в поле.

Как сообщили в департаменте полиции Нейпервилл, все эти годы над делом Джули работала команда следователей. В результате был арестован 76-летний Барри Уэлпли. Возможного убийцу нашли благодаря ДНК: один из родственников арестованного делал тест для изучения семейной истории. Результаты частично совпали с материалом, который был найден на месте преступления.