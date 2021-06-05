Оксана из Хайфы — единственная женщина-спасатель в Израиле

Оксана Нести — бывшая чемпионка по плаванию, мать двух дочерей и бабушка внука, которая переехала в Израиль после встречи с израильтянином, приехавшим в Украину («он сказал, что живёт у моря»).

Она родилась в Кривом Роге. Жила и воспитывала самостоятельно дочку пока не встретила мужчину-израильтянина на 4 года младше себя, приехавшего к знакомым в гости. С тех пор они вместе.

За мужем она переехала в Хайфу и через 5 лет получила гражданство. Родила еще одну девочку и прошла путь от занятий с детьми в кружке по плаванию в хайфской «Реали» и инструктора в бассейне для малышей на городском пляже Замир до нынешней работы. Став единственной на израильских пляжах женщиной-спасателем.

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— Как выглядит ваш рабочий день?

— Нас четверо спасателей, мы заступаем на смену в 7 утра. Первым делом входим в воду и проверяем, что сегодня происходит с течением, водоворотами. Готовим спасательное оборудование, расставляем флажки и присматриваем за пловцами, которые зачастую приходят уже в 5 утра.

Смена длинная, продолжается до 18:00-19:00, поэтому спасатели подменяют друг друга на вышке, чтобы каждый мог отдохнуть и размяться. В обед кто-то один готовит обед на кухоньке нашей станции. Мы едим, не отходя от рабочего места и не сводя глаз с моря и пляжа.

— Звучит как очень утомительная работа.

— Да, но мы как полицейские, только те следят за порядком на суше, а мы — на море. Мы отвечаем за жизнь людей, поэтому расслабляться нельзя. В любой момент наша помощь может потребоваться, и мы обязаны быть готовы оказать ее. Чтобы все время сохранять концентрацию внимания, мы меняемся друг с другом зонами контроля. Домой я возвращаюсь выжатая, как лимон, особенно на пике пляжного сезона, в июле-августе.

В Израиле купальный сезон длится 8 месяцев. И все это время Оксана постоянно на пляже. «А что будете делать зимой?» — спросили ее журналисты в шутку. «Как что? Копить силы на следующее лето», — отвечает Оксана.