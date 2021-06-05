Настя Каменских и Потап

В начале совместного творческого пути Каменских и Потап терпеть друг друга не могли. Но со временем между ними возникла не просто симпатия, а сильное чувство. Два года назад артисты поженились. Настя смогла быстро наладить общение с сыном супруга от первого брака, а вот с мамой мальчика она не общается.

«У нас нет никаких отношений», — лаконично отмечает 34-летняя брюнетка.

Зато Настя с теплотой отзывается об Андрее и называет его чудесным ребенком. «Он такой творческий мальчик, очень похож на Лешу. Круто, когда Андрей приезжает к нам с ночевкой. Леша уделяет ему очень много внимания, это очень важно. Классно, что Алексей для сына — хороший пример для подражания», — признается исполнительница.

Горовой и Потапу удалось сохранить хорошие отношения

Напомним, слухи о романе Насти и Потапа ходили уже в то время, когда артист был женат. Несмотря ни на что, музыканту и его бывшей избраннице удалось остаться друзьями. Так, недавно Ирина Горовая тепло поздравила экс-супруга с днем рождения.

«Лешка, такие люди, как ты, рождаются один раз в тысячу лет! С днем рождения, гениальный человек, творец, бесконечно талантливый и удивительно трогательный романтик. Я хочу пожелать тебе наслаждаться моментом, любить и получать удовольствие от всего, что ты делаешь», — делилась она в личном блоге в начале мая.