«  
  »

Написанную Уинстоном Черчиллем сто лет назад картину выставили на аукцион

На аукционе в Нью-Йорке выставили картину Уинстона Черчилля, которую ныне покойный премьер Великобритании подарил судоходному магнату Аристотелю Онассису в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает Al Jazeera.

Пейзаж был написан Черчиллем сто лет назад в 1921 году, а затем на протяжении 40 лет хранился в собственной коллекции политика. «Он не любил раздавать или продавать картины», — отметил заместитель председателя правления аукционного дома Phillips и соруководитель отдела искусства XX века и современного искусства Жан-Поль Энгелен. После получения картины Онассис повесил ее на своей суперяхте Christina O.

Картина уйдет с молотка 23 июня. По оценкам, цена лота составит полтора-два миллиона долларов.

5 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  