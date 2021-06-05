Математики выяснили, что закрытие границ не помогло по-настоящему «затормозить» ковид

В 63% случаев закрытие границ во второй половине прошлого года никак не помогло сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли математики, статья опубликована в журнале Communications Physics.

В статье говорится, что наиболее эффективно с ковидом боролись Китай, Россия, Испания, Новая Зеландия и ЮАР.

Эффективность «дистанцирования» стран друг от друга оценивалалсь с помощью подхода из физики для определения сопротивления параллельных и последовательных цепей. Расчеты показали, что 63% мер, принятых после 1 июня 2020 года, оказались неэффективными, прочие эпизоды закрытия границ уменьшили общее количество больных примерно на 13 млн человек.

Исследование проводили американские и китайские математики. Ученые надеются, что собранные ими сведения помогут властям всех стран мира выработать более гибкий подход к закрытию границ, минимально затрагивающий мировую экономику.