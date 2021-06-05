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Машину Пола Уокера из «Форсажа» выставили на продажу

Машину Пола Уокера из "Форсажа" выставили на продажу

Toyota Supra 1994 года выпуска появилась в первых двух частях саги, на ней ездил герой Пола Уокера. Машина может уйти с молотка уже в июне. Автомобиль выставлен на аукцион Барретта-Джексона, где станет самым дорогим лотом.

Это вторая копия Supra, так называемый hero car, машина находится в отличном техническом состоянии, ее использовали только для съемки крупных планов. После выхода фильма в прокат, эта модель стала культовый и практически каждый «ночной гонщик» мечтал видеть такую же машину в своем гараже.

Автомобиль собирали в одной из мастерских специально для съемок в «Форсаже». Supra выглядит точь-в-точь, как в фильме, аукционистам пришлось лишь немного обновить краску на кузове. На этом экземпляре «Супры» установлен стандартный двигатель, однако любителей дрифта ждет неприятный сюрприз — автоматическая коробка передач.

Напомним, шесть лет назад почти такая же машина ушла с молотка за 185 тысяч долларов. Автомобиль, на котором в «Форсаже» выполнялись трюки, продал один из каскадеров.

5 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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