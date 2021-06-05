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Германия выделит на поддержку белорусских журналистов почти 3 млн евро

Правительство Германии решило выделить около 2,9 млн евро на поддержку белорусских журналистов, которых преследуют по политическим мотивам. Об этом заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он подчеркнул, что «волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Белоруссии не прекращается» и во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

Деньги пойдут на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Уточняется, что финансовая помощь запланирована для независимых СМИ в самой Белоруссии и за ее границами.

Напомним, ранее сообщалось, что прошли обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было блокировано, задержаны 15 человек, в том числе главный редактор. Также к международному скандалу привело задержание журналиста и блогера Романа Протасевича в результате принудительной посадки в Минске пассажирского рейса Ryanair.

5 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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