Facebook разблокирует аккаунты Трампа через два года

Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в релизе соцсети.

Согласно заявлению, Трамп сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.

Напомним, что решение об ограничении срока блокировки принято после критики наблюдательного совета компании. Facebook приостановила работу его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года. Если по прошествии двух лет эксперты увидят «серьезный риск для общественной безопасности», блокировка аккаунтов может быть продлена, предупредили в Facebook.

«Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов», — говорится в заявлении.

Напомним, что аккаунты бывшего президента США в Facebook, а также в Twitter и Instagram заблокировали после того, как 6 января его сторонники устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден.

В ходе столкновений силовиков и протестующих у Капитолия погибли пять человек.