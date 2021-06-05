Десятая часть всех гигантских секвой мира погибла в одном пожаре 2020 года

От 10 до 14 процентов всех гигантских секвой Sequoiadendron giganteum в мире уничтожил пожар, разразившийся в национальном парке Секвойя (Sequoia National Park) в конце прошлого года. Как сообщает Visalia Times-Delta, предварительные данные предоставили специалисты Службы национальных парков США.

Секвойядендроны — огромные деревья-долгожители, которые могут расти веками. Много гигантских секвой можно встретить в национальном парке Секвойя на юге горного хребта Сьерра-Невада. Там растет секвойядендрон по имени Президент высотой 75 метров и возрастом более 3200 лет, а также Генерал Шерман, признанный самым большим деревом по объему древесины в мире. Секвойные леса важны для климата планеты, они улавливают и хранят большое количество атмосферного углерода.

Толстая кора секвойядендронов огнеустойчива, этим деревьям низовые пожары не страшны, а даже полезны, так как они удобряют почву золой и уничтожают конкурентов. Однако масштабный пожар, который разгорелся в южной части национального парка Секвойя 19 августа 2020 года в результате удара молнии нанес секвойным рощам большой ущерб. Несмотря на усилия пожарных, огонь успел выжечь около 707 квадратных километров территории.

Пожар в национальном парке Секвойя в августе 2020 года

Чтобы оценить ущерб, специалисты Службы национальных парков США использовали спутниковые снимки и модели предыдущих пожаров в секвойных рощах.

Согласно предварительному отчету, в результате пожара погибли от 7500 до 10000 гигантских секвой, что составляет от 10 до 14 процентов всех этих гигантов в мире. Исследователи из Службы национальных парков предупреждают, что пока это предварительные цифры — со следующей недели начнутся исследовательские походы по обугленным рощам.

По словам специалистов, эти гигантские секвойи уже пережили десятки пожаров, однако такой большой ущерб от прошлогоднего пожара связан с усиливающейся засухой. К тому же, в начале мая сотрудники парка обнаружили тлеющий ствол гигантской секвойи. Они считают, что дерево загорелось во время пожара прошлым летом и продолжает тлеть, что говорит о засушливых условиях.