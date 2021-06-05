Десятая часть всех гигантских секвой мира погибла в одном пожаре 2020 года

От 10 до 14 процентов всех гигантских секвой Sequoiadendron giganteum в мире уничтожил пожар, разразившийся в национальном парке Секвойя (Sequoia National Park) в конце прошлого года. Как сообщает Visalia Times-Delta, предварительные данные предоставили специалисты Службы национальных парков США.
Секвойядендроны — огромные деревья-долгожители, которые могут расти веками. Много гигантских секвой можно встретить в национальном парке Секвойя на юге горного хребта Сьерра-Невада. Там растет секвойядендрон по имени Президент высотой 75 метров и возрастом более 3200 лет, а также Генерал Шерман, признанный самым большим деревом по объему древесины в мире. Секвойные леса важны для климата планеты, они улавливают и хранят большое количество атмосферного углерода.
Толстая кора секвойядендронов огнеустойчива, этим деревьям низовые пожары не страшны, а даже полезны, так как они удобряют почву золой и уничтожают конкурентов. Однако масштабный пожар, который разгорелся в южной части национального парка Секвойя 19 августа 2020 года в результате удара молнии нанес секвойным рощам большой ущерб. Несмотря на усилия пожарных, огонь успел выжечь около 707 квадратных километров территории.
Чтобы оценить ущерб, специалисты Службы национальных парков США использовали спутниковые снимки и модели предыдущих пожаров в секвойных рощах.
Согласно предварительному отчету, в результате пожара погибли от 7500 до 10000 гигантских секвой, что составляет от 10 до 14 процентов всех этих гигантов в мире. Исследователи из Службы национальных парков предупреждают, что пока это предварительные цифры — со следующей недели начнутся исследовательские походы по обугленным рощам.
По словам специалистов, эти гигантские секвойи уже пережили десятки пожаров, однако такой большой ущерб от прошлогоднего пожара связан с усиливающейся засухой. К тому же, в начале мая сотрудники парка обнаружили тлеющий ствол гигантской секвойи. Они считают, что дерево загорелось во время пожара прошлым летом и продолжает тлеть, что говорит о засушливых условиях.
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