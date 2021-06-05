Украинская актриса Римма Зюбина пожаловалась на работу «Укрзалізниці» и заявила, что во время ее поездки из Киева в Ужгород в поезде был сильный запах краски. Артистка поинтересовалась, существуют ли технические нормы, когда красится вагон и когда людям можно ехать в нем безопасно.

Соответствующее видеообращение знаменитость опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Зюбина отметила, что она аллергик и астматик, а кроме нее в поезде ехали другие люди, у которых также есть множество заболеваний.

«Поезд номер 13, краской пахнет на весь вагон. Ехать с 17:11 до 8:40 и дышать этими ароматами? Мы для вас люди, или кто? Возможно, я доживу до того уровня «Укрзалізниці», который я хотела бы видеть. Потому что это все не бесплатно и это все существует за наши налоги», – подытожила актриса.

Представитель «Укрзалізниці» Александр Перцовский в комментариях ответил Зюбиной и извинился за предоставленные неудобства.