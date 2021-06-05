Третий фильм в серии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года — подробности Сто человек стали жертвами атаки боевиков в Западной Африке » 20th Century наняла сценариста для работы над приквелом «Хозяина морей» 20th Century наняла сценариста для работы над приквелом «Хозяина морей»

Первая картина с Расселом Кроу вышла в 2003 году. Как пишет Deadline, пока за проектом закреплён только сценарист Патрик Несс, работавший над «Голосом монстра». Режиссёр не подобран.

Картина 2003 года рассказывает о том, как во время наполеоновских войн британский капитан Джек Обри начинает преследование корабля, атаковавшего его судно, и в результате попадает на край света.

Оригинальный фильм с Расселом Кроу в главной роли основан на серии романов Патрика О’Брайана. Создатели хотели взяться за адаптацию других книг, но до сих пор картина 2003 года остаётся единственной.

Источник Deadline сообщает, что новый фильм будет основан на первой книге серии, которая рассказывает о том, как молодой Джек Обри впервые становится капитаном и другом судового врача Стивена Мэтьюрина (в фильме 2003 года его сыграл Пол Беттани).

Учитывая, что новый фильм, фактически, будет приквелом, Рассел Кроу и Пол Беттани вряд ли вернутся к своим ролям.

Фильм 2003 года снял Питер Уир. Картина получила десять номинаций на «Оскар» — включая «Лучший фильм» — и выиграла в двух: на «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж звука».