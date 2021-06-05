«  
  »

20th Century наняла сценариста для работы над приквелом «Хозяина морей»

20th Century наняла сценариста для работы над приквелом «Хозяина морей»
Первая картина с Расселом Кроу вышла в 2003 году.

  • Как пишет Deadline, пока за проектом закреплён только сценарист Патрик Несс, работавший над «Голосом монстра». Режиссёр не подобран.
  • Картина 2003 года рассказывает о том, как во время наполеоновских войн британский капитан Джек Обри начинает преследование корабля, атаковавшего его судно, и в результате попадает на край света.
  • Оригинальный фильм с Расселом Кроу в главной роли основан на серии романов Патрика О’Брайана. Создатели хотели взяться за адаптацию других книг, но до сих пор картина 2003 года остаётся единственной.
  • Источник Deadline сообщает, что новый фильм будет основан на первой книге серии, которая рассказывает о том, как молодой Джек Обри впервые становится капитаном и другом судового врача Стивена Мэтьюрина (в фильме 2003 года его сыграл Пол Беттани).
  • Учитывая, что новый фильм, фактически, будет приквелом, Рассел Кроу и Пол Беттани вряд ли вернутся к своим ролям.
  • Фильм 2003 года снял Питер Уир. Картина получила десять номинаций на «Оскар» — включая «Лучший фильм» — и выиграла в двух: на «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж звука».
5 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  