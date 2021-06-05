Юрий Владимирович признается, что в его работе не обходится без соблазнов, что неудивительно, ведь продюсера всегда окружали привлекательные девушки.

«Из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятностей, — разоткровенничался 53-летний Никитин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube. — Но после этого я не прекратил заниматься женскими группами, просто перестал обращать внимания на соблазны. Для меня теперь существует исключительно работа. Наверное, я стал старше!».

Астафьева проработала у Никитина около шести лет

При этом наставник уверяет — его подопечные ни разу не оказывали интимных услуг за деньги.

«Это совершенно другой бизнес, с которым я никогда не хотел и не хочу иметь ничего общего, — заверил Юрий Владимирович. — Но со стороны клиентов предложения были — мы их получали регулярно. К примеру, Даша Астафьева (экс-солистка группы NikitA, — прим. «СтарХита») — не просто девушка с обложки Playboy, она — суперзвезда. Не помню, какую максимальную сумму предлагали за интим с ней. Цифры звучали большие — 100 тысяч (вероятно, долларов, — прим. ред.), например. Даша на это не шла».

Дарья (на фото посередине) в составе группы NikitA волновала мужскую аудиторию

К слову, в группу Юрия Никитина Дарья пришла в 2011-м году, четыре года назад брюнетка покинула музыкальный коллектив и начала сольную карьеру певицы.