Загробный мир британцев бронзового века оказался перевернут вверх ногами — ученые

Исследователи курганных захоронений раннего бронзового века на Британских островах обратили внимание на необычную особенность многих погребений: урны с кремированными останками в этих могилах были установлены вверх дном. Нередко и в структуре самого погребения слои дерна, грунта, камней оказывались перевернуты по отношению к естественному положению. Такой способ захоронения, по мнению ученых, отражает представления о загробном существовании как о жизни вниз головой, и объяснить их можно с помощью понятия концептуальной метафоры. Об исследовании сообщает статья в журнале Antiquity.

Сооружение курганов было типичным элементом погребальной практики у жителей Британских островов в эпоху ранней бронзы (приблизительно с 2400 до 1500 года до нашей эры). В самых первых курганах захоронения производились путем ингумации, в характерной скорченной позе на боку, напоминающей человека, свернувшегося во сне калачиком, или эмбрион. Но примерно с 2100 года до нашей эры в курганах появляется другой тип погребений, связанный с практикой кремации. Эта традиция продолжалась до тех пор, пока строительство курганов не прекратилось в середине II тысячелетия до нашей эры. После этого для кремационных урн устраивали вторичные погребения в уже существующих курганах. Так продолжалось вплоть до конца бронзового века около 800 года до нашей эры.

Перевернутая урна в одном из курганов в Юго-Восточной Англии, на окраине города Питерсфилд

Археологи неоднократно отмечали (1, 2), что часть погребальных урн с кремированными останками была обнаружена в курганах вверх дном. В самом начале эпохи бронзы такой способ захоронения использовался редко. Но приблизительно с середины XXII века до нашей эры перевернутые урны стали встречаться чаще. Тогда произошла смена культурных традиций, которая отразилась в постепенном вытеснении берущей начало еще в неолите археологической традиции колоколовидных кубков культурой фуд-вессел. В этот период перевернутые урны составили до 20 процентов кремационных погребений, а в XVI веке до нашей эры – 56 процентов. Почти до конца II тысячелетия до нашей эры около половины погребальных урн устанавливались в курганы в перевернутом положении.

Соотношение количества урн, найденных в правильном (красный цвет) и в перевернутом (желто-серый цвет) положении. По горизонтали ― даты до нашей эры и археологические культуры

Более того, в строении некоторых курганов археологи тоже отметили признаки перевернутости. Последовательность слоев, из которых сооружался курган, в этих случаях как бы зеркально отображала естественную: сначала укладывался слой дерна, на него – грунт, или же глинистый грунт оказывался перекрыт камнями. Подобную инверсию структуры кургана далеко не всегда можно объяснить порядком, в котором люди выкапывали материал для постройки, а затем складывали из него холм. Известны курганы, в которых дерновый слой перекрыт мелом, добытым из вырытой рядом траншеи. Но для снятия достаточного количества дерна потребовалась большая площадь, чем занимала траншея.

Группа исследователей во главе с Робом Уайзманом (Rob Wiseman) из Института археологических исследований Макдональда в Кембриджском университете предложила интерпретировать перевернутые погребения на основе представления о концептуальной, или когнитивной, метафоре. В рамках этого ментального феномена некое явление осмысливается человеком с помощью понятийного аппарата, описывающего другое явление. Например, понятие о величине, размере переносится на значимость чего-либо или кого-либо: «большое дело», «большой человек»; понятие веса, тяжести – на нечто трудное: «тяжелая работа». Первичные концептуальные метафоры возникают на основе чувственного опыта, поэтому сходные метафорические конструкции появились в разных культурах уже в глубокой древности. И они способствовали формированию в человеческом сознании новых пластов реальности, с помощью которых объяснялось устройство мироздания.

Представление о смерти как о движении вниз, падении и о жизни как о подъеме – по-видимому, одна из древнейших концептуальных метафор. Нижний мир, обиталище мертвых – это не только подземное пространство, но и водоемы, в которых он предстает как зеркальное отражение мира здешнего. Но и само пребывание в загробном мире, «по ту сторону», вполне могло мыслиться как существование в перевернутом положении, вниз головой по отношению к живым. Поэтому погребальные урны помещали в курган вверх дном. Уайзман и его коллеги обращают внимание еще на одну особенность таких захоронений, редко попадающую в поле зрения исследователей: содержимое урн часто бывает стратифицировано, то есть состоит из слоев. На дно сосуда насыпали древесный уголь и пепел от погребального костра и плотно утрамбовывали, далее укладывали фрагменты костей, оставшиеся после кремации, соблюдая порядок от нижних конечностей до костей черепа. После переворачивания урны останки покойного оказывались в положении «вниз головой».

Перевернутая урна в одном из курганов на востоке Англии, в районе города Ньюарк-он-Трент © 2021 Oxford Archeology Ltd Поделиться



Отголоски подобных верований можно встретить в разных регионах. Например, в мифологии саамов Северной Финляндии считалось, что умершие ходят в подземном мире вверх ногами. В древнеегипетских «Речениях о выходе к свету дня» рассказывается, как недруги владыки загробного мира Осириса были брошены перед ним вниз головой. Метафора означала, что они больше не возродятся. Сам сборник «Речений…», составленный из заупокойных текстов, в современной популярной культуре более известен под названием «Книга мертвых». Он был необходим для подготовки усопшего к прохождению многочисленных испытаний и успешному возрождению.

По мнению ученых, наличие двух разных кремационных традиций не противоречит гипотезе о перевернутом пространстве мертвых в картине мира у части населения Британских островов в эпоху бронзы. Исследования в области когнитивной науки показывают, что эти представления, основанные на разных концептуальных метафорах, могут как конкурировать, так и уживаться в сознании людей.

Помимо могильников с зеркальной последовательностью слоев, в Британии существуют (правда, в небольшом количестве) и еще более странные сооружения бронзового века – своеобразные «курганы наоборот». Это заполненные водой круглые углубления, окруженные валами. В некоторых из них тоже есть погребения. Если авторы гипотезы правы, сооружение погребальных построек обоих типов можно трактовать как моделирование потусторонних жилищ для усопших.

Схематические профили нормального кургана, окруженного рвом (вверху) и «перевернутого кургана» в виде углубления, окруженного валом (внизу) Rob Wiseman et al. / Antiquity, 2021 Поделиться



В ландшафте эпохи бронзы курганы играли особую роль. Эти сооружения стояли на границах полей и пастбищ, на важнейших дорогах, то есть структурировали местность. По-видимому, люди верили, что покойные помогают в этом, выступают в качестве хранителей определенных местностей. Значит, они остаются рядом с живыми в своих подземных домах, а не странствуют по загробному миру, – недаром в таких погребениях нет ни лодок, ни конской упряжи.