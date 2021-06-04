Vice: Люди с российскими паспортами следили за Протасевичем в Греции

За белорусским оппозиционером Романом Протасевичем перед его вылетом в Вильнюс следили несколько человек с паспортами РФ. Об этом пишет Vice со ссылкой на сотрудника МВД Греции.

По словам источника, эти люди помогли выяснить, каким рейсом будет вылетать из Афин Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. При этом факт слежки был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Предположительно, наблюдение вели сотрудники российской или белорусской разведки, заявил фициальный представитель Греции.

Известно, что Протасевич посетил Афины во время Дельфийского экономического форума, где выступала лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. После этого он отдыхал на Крите с Сапегой.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, после посадки его задержали белорусские силовики.