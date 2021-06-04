Вибори президента України можуть статися восени по сценарію банкової

Вибори президента України можуть статися восени по сценарію банкової. Основна причина — рейтинги падають катастрофічно, тому треба приймати негайне рішення про переобрання, поки є ще достатня підтримка.

У команди президента Володимира Зеленського є новий план, щоб він пішов на дострокові президентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Таку інформацію в етері ток-шоу «Прямим текстом із Юрієм Луценком» на «5 каналі» підтвердив позафракційний народний депутат Гео Лерос.

Він також вважає, що ніяких досягнень у боротьбі з олігархами немає і не буде, а тому команда президента вже усвідомлює, що «так можна і не пережити зиму».

За словами ведучого програми Юрія Луценка, Офіс президента зараз розробляє новий план, щоб Зеленський пішов на дострокові президентські вибори. Луценко також озвучив строки – осінь 2021 року або літо 2022 року. Цю думку підтвердив і депутат Гео Лерос.

«Я підтверджую цю інформацію. Вони опрацьовують цю модель на сьогоднішній день, щоб можливо восени цього року це зробити. Але враховуючи особливу здатність Зеленського і його команди приймати кардинально різні рішення від того, що вони обговорюють або вирішують, то тому я не здивуюся, що це може бути і раніше», – сказав депутат.