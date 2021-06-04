В Украине продали на аукционе тюрьму за 14 миллионов долларов

По словам министра, инициатива о продаже законсервированных пенитенциарных учреждений полностью оправдала себя. В первом же аукционе приняли участие сразу семь покупателей, а цена лота на торгах выросла более чем в три раза — до 14 миллионов долларов.

Малюська пояснил, что 30 процентов от вырученной суммы пойдут в государственный бюджет, а 70 процентов — на восстановление работающей тюремной инфраструктуры. «Тюрьмы расходятся как горячие пирожки! (…) Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — написал он.