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В Украине продали на аукционе тюрьму за 14 миллионов долларов

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о продаже первой, в рамках программы «Большой приватизации», тюрьмы — Львовской исправительной колонии №148. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам министра, инициатива о продаже законсервированных пенитенциарных учреждений полностью оправдала себя. В первом же аукционе приняли участие сразу семь покупателей, а цена лота на торгах выросла более чем в три раза — до 14 миллионов долларов.

Малюська пояснил, что 30 процентов от вырученной суммы пойдут в государственный бюджет, а 70 процентов — на восстановление работающей тюремной инфраструктуры. «Тюрьмы расходятся как горячие пирожки! (…) Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — написал он.

4 июня, 2021 | Category: Новости, Украина
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