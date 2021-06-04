В Украине хотят ввести налог на продажу квартир в новостроях

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5600, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу жилья в новостройках. Об этом сказано на сайте ВР, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, весь первичный рынок жилья должен облагаться налогом. Исключение составляют квадратные метры, возведенные за бюджетные средства. Соответственно, облагаться НДС будут все сделки по продаже новых квартир или домов.

Как сказано в пояснительной записке, этот закон перекладывает расходы на счет заказчика. Также в документе есть пункт об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 5% до 18% в случае третьей и более сделки продажи недвижимости за налоговый год.

Одними из авторов этого документа являются Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Если Рада поддержит законопроект, изменения вступят в силу уже с первого июля текущего года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предложил ввести новый налог на землю.