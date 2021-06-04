В США повысят приоритет дел о кибератаках до уровня террористических – Reuters

Министерство юстиции США повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом. Такое решение было принято после кибератаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и растущего ущерба, причиненного киберпреступниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агенства, это значит, что следователи, которые занимаются делами об атаках вымогателей, должны будут делиться «как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне».

Согласно новому внутреннему руководству, направленному в управления прокуратуры по всей стране, такая приоритетность будет относиться к случаям, связанным с антивирусным обеспечением, незаконным онлайн-форумам и рынкам, криптовалютным биржам, ботнетам и онлайн-услугам по отмыванию денег.

«Это специализированный процесс, обеспечивающий отслеживание всех случаев использования программ-вымогателей, независимо от того, где они могут быть переданы в этой стране, так что вы можете установить связи между участниками и продвигаться вверх, чтобы нарушить всю цепочку», — цитирует агенство Джона Карлин, главного заместителя генерального прокурора Министерства юстиции.