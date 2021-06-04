В США ищут стажеров для тестирования новой марихуаны

Служба доставки марихуаны из Лос-Анджелеса в штате Калифорния объявила о поиске стажера на три месяца для тестирования продукта и написания обзоров о нем, сообщает USA Today.

Генеральный директор компании Крис Вон рассказал, что хочет превратить выращивание канабиса в «действительно веселый опыт». Он отметил, что хотел бы ввести в ассортимент фирмы новые продукты, однако для этого нужно выяснить, что понравится покупателям. Поэтому компания ищет стажера, который смог бы тестировать продукты и составлять на них отзывы. «Это могла бы быть замечательная летняя стажировка», — подчеркнул Вон.

Стажер будет тратить на работу до 16 часов в неделю, а за каждый из них ему выплатят 15 долларов. Чтобы откликнуться на вакансию, кандидаты должны приложить письмо на одну страницу или видео продолжительностью менее четырех минут с описанием, почему их нужно взять на эту позицию.

Участвовать в конкурсе за стажировку могут резиденты Калифорнии не моложе 21 года. Кроме того, «опыт» предпочтителен: человек должен знать и понимать, как определенные вещи влияют на его тело. «Это тот, кто хочет испытать эффекты, но, что более важно, он может четко выражать мысли, фиксировать точное воздействие и эффект», — заключил Вон.

С 2018 года Калифорния является крупнейшим американским штатом, в котором разрешено употребление марихуаны в развлекательных целях. Граждане старше 21 года обладают правом хранить у себя дома до 28 граммов канабиса или выращивать на своем участке до шести растений конопли.