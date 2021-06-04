В новом наряде от Gucci увидели оскорбление целого народа

Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами из летней коллекции, выполненном в стиле традиционной южноазиатской курты (свободная рубашка, доходящая до колен, которую носят как мужчины, так и женщины). Стоимость вещи на сайте марки составляет 3500 долларов.

Пользователей сети возмутил дизайн платья, и они принялись критиковать его в Twitter. «Gucci придумали индийскую курту? Я могу купить ее на рынке за пять долларов (370 рублей)», «Я не отдам за это больше 200 рупий. У меня дома таких 10 штук», «Не смейте продавать то, что принадлежит моему народу», «В Индии за такие деньги можно купить целый хороший автомобиль!», «Я ни цента не дам за это дерьмо», — высказывались они.

Представители Gucci не дали комментариев по поводу случившегося.