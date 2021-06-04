В Новой Зеландии разыскиваемый преступник арендовал вертолет, чтобы сдаться красиво

Обвиненный в нападении новозеландец Джеймс Брайант после пяти недель в бегах сдался полиции. Он решил сделать это красиво — прибыл в участок города Данидин на арендованном вертолете, пишет BBC.

Во время полета Брайанта сопровождал его адвокат Артур Тейлор. В небе они пили шампанское и ели устриц. «Это была первая приличная еда Джеймса за последние несколько недель», — сказал защитник.

Брайанта обвинили в вооруженном нападении, нанесении ножевых ранений, публикации вредоносных сообщений и неявке в суд, сообщает NZ Herald.

Пять недель обвиняемый скрывался в глуши рядом с фермерским поселением Вайанакаруа. Там Джеймс коротал время за занятиями йогой. Сдаться он решил после того, как увидел полицейское сообщение, в котором его назвали опасным преступником и рекомендовали людям не приближаться к нему.

«Думаю, он посмотрел пару фильмов, в которых полиция выскакивает с оружием и так далее», — сказал Тейлор.

Адвокат раньше был знаком с Брайантом — он помогал делать ему персональный сайт. Поэтому Артур согласился стать посредником в мирном аресте, когда Джеймс его об этом попросил. Брайант сам оплатил аренду вертолета, потому что «хотел выглядеть стильно».