Главу отдела Google сняли с должности за пост о евреях Круэлла не смогла составить конкуренцию Мулан в прокате » В китайском мессенджере Weibo в годовщину восстания на площади Тяньаньмэнь запретили эмодзи свечей и торта Первым на пропавшие эмодзи обратил внимание сайт What’s on Weibo. Insider попытался набрать сообщение с ними в соцсети, но значки не отображались

Это не первый подобный случай. В 2012 году 3 и 4 июня китайские цензоры полностью заблокировали поиски смайликов со свечами и олимпийским факелом.

В 2014 году цензура распространилась на фразы

Би-би-си сообщал, что были заблокированы ключевые слова и фразы «площадь Тяньаньмэнь» и «танк», а также, казалось бы, безобидные фразы «при свечах» и «сегодня»