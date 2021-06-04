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В китайском мессенджере Weibo в годовщину восстания на площади Тяньаньмэнь запретили эмодзи свечей и торта

Тяньаньмэнь,информационная блокада,политота,Приколы про политику и политиков

Первым на пропавшие эмодзи обратил внимание сайт What’s on Weibo. Insider попытался набрать сообщение с ними в соцсети, но значки не отображались
Это не первый подобный случай. В 2012 году 3 и 4 июня китайские цензоры полностью заблокировали поиски смайликов со свечами и олимпийским факелом.
В 2014 году цензура распространилась на фразы
Би-би-си сообщал, что были заблокированы ключевые слова и фразы «площадь Тяньаньмэнь» и «танк», а также, казалось бы, безобидные фразы «при свечах» и «сегодня»

4 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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