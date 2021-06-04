В Израиле расшифровали древнее «Откровение архангела Гавриила»

Фотография Wikipedia: Стела «Откровение Гавриэля»

Форма букв и анализ языка позволяет датировать текст концом первого века до н. э, впрочем, возможна и более поздняя датировка. В тексте присутствуют в несколько изменённой форме цитаты из книг пророков Хаггая (Аггей), Иеремии, Захарии и Даниэля.

Юваль Горен, профессор археологии из Университета Тель-Авива, проведя химический анализ стелы и чернил, подтвердил, что подлинность не вызывает сомнений.

Повествование ведётся от первого лица, от самого ангела Гавриэля, о котором мы узнаём из книги пророка Даниэля (Дан. 8:16), апокалиптической литературы и евангелия от Луки (Лк. 1:28-33), поэтому текст получил название «Откровение Гавриэля».

Вероятно, автор был приверженцем царской династии Давида, который обратился к своим противникам со словами: המקום למען דוד עבד יהוה «место для Давида, слуги YHWH».

Автор говорит о страшном бедствии, которое обрушилось (или обрушится) на Иерушалаим и приказывает סתום דם טבחי ירושלים «остановить кровь избиваемых Иерушалаима».

Мы не знаем о каком времени повествует автор, вполне возможно он предсказывает (или свидетельствует, зависит от датировки текста) резню в Иерусалиме во время римско-иудейской войны 68-71 гг. н. э. Особый интерес вызывает 80-я строчка: אק[ום] לשלושת ימין האות אני גבריאל «Я вст[ану] (или встанешь, воскреснешь) на третий день…».

Некоторые исследователи утверждают, что речь идёт о воскресении Мессии.

Например, израильский профессор Исраэль Кнол считает, что текст повествует о восстании Шимона (Симона) в 4 г. до н. э., о котором нам известно от Иосифа Флавия:

«Существовал тогда также один из служителей царя Ирода, некий Симон, человек красивый, огромного роста и крайне сильный, пользовавшийся доверием царя. Основываясь на беспорядочном состоянии дел, этот человек осмелился возложить на себя царский венец. Собрав себе толпу приверженцев, которые в своем безумии провозгласили его царем, и считая себя вполне достойным этого высокого сана, Симон разграбил и сжег царский дворец в Иерихоне. Равным образом он предал пожару целый ряд других дворцов в стране, причем предоставлял толпе своих приверженцев грабить их сколько угодно. Он, наверное, совершил бы еще более значительные беззакония, если бы против него не были приняты меры: Грат присоединил царские войска к римским и во главе этой рати выступил против Симона. Когда затем произошла продолжительная и ожесточенная битва, большинство приверженцев Симона, происходивших из Переи и представлявших из себя беспорядочную толпу, сражавшуюся скорее храбро, чем умело, погибло, а сам Симон, искавший спасения в бегстве по узкому ущелью, попался в руки Грата и был им обезглавлен» (Иуд. др. Кн. 17, гл. 10).

Учёный отметил, что Симон являлся для Иисуса примером для подражания, а в евангелиях есть отрывки, в которых Иисус предсказывает свое воскресение на третий день, так как был знаком с текстом «Откровения Гавриила». Мученическая смерть, по мнению Кнола, — обязательный атрибут, необходимый нации, которая пытается освободиться из-под иноземного гнета.

Мне кажется, что профессор заблуждается, создавая сенсацию на пустом месте, вслед которому уважаемая Юлия Латынина в своей книге про Иисуса вторит. Автор «Откровения Гавриила» получил озарение от вселяющего надежду предсказания пророка Осии:«Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его» (Осия 6:2). Также возможно, ему было известно об Иисусе (если принять версию датировки первого века н. э.), который, по рассказам очевидцев, воскрес на третий день, поэтому он использует известную схему. Теперь насчёт предводителей разбойничьих шаек, с которых Иисус якобы мог брать пример. Эти вожди не были духовными авторитетами, а автор «Откровения» не стал бы посвящать своё пророчество разбойникам, которые сжигали дома, дворцы, занимались грабежом. Текст, очевидно, повествует о глобальной битве со злом, которая произойдёт в «конце дней». Главари банд быстро погибали, не принеся освобождения, не оставляя после себя никакого духовного наследия, а таким песен не поют.

В тексте не упоминается имя царя, к которому обращено пророчество, возможно, оно носит абстрактный характер и относится к Мессии, которого поддерживает сам ангел Гавриэль.

Насколько нам известно из евангелий, Иисус никем не восхищался, даже Иоанном Крестителем (Мф. 11:11).

Иисус не претендовал на роль земного царя и всегда уклонялся от попыток толпы сделать его царём, поэтому пример Симона, и других подобных ему, был для него скорее отрицательным:«Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин. 6:15).

Симон и подобные ему вожди не умирали добровольной, мученической смертью, вознося себя на жертвенник ради истины и идеалов, но погибали во время бегства:«В завязавшейся между ними схватке легло хотя значительное число пехоты, но сам Симон был отрезан Гратом в тесной ложбине, чрез которую он хотел бежать, и, получив удар в затылок, упал мертвым» (Иуд. война гл. 4:2). Иисус же, несмотря на возможность бежать из Гефсиманского сада, принял мученическую смерть, запечатлев кровью своё духовное наследие.

Неизвестно, был ли знаком Иисус с текстом «Откровения Гавриила». Вероятно, он был написан ессеями, «сынами света» , которые, как правило, скрывали свои священные тексты от непосвящённых и чужаков. Вполне может быть, его написал один из неизвестных нам пророков, мудрецов. В любом случае мы не знаем, был ли этот текст популярен, читаем и признаваем широкой массой иудеев.

Похоже, письмена, записанные чернилами на каменной скрижали, были выставлены на обозрение в священном зале, так как существует большое расстояние между строчками, которое облегчает чтение текста издали. Иисус, как нам известно из традиционных евангелий, не ссылался на этот текст в связи с пророчеством о своём воскресении, но упоминает иной источник, авторитетный для всех иудеев, – пророческие книги, в частности книгу Ионы:«…ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12-40).

Возможно, существует некая связь между евангелием от Луки, в котором именно ангел Гавриил принёс Захарии и Марии благовестие о рождении сына:«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский» (Лк. 1:26).

И тот же ангел, согласно «Откровению Гавриэля», оживляет (?) царя. В любом случае прослеживается связь между Мессией и ангелом Гавриилом, который покровительствует ему, помогает. Возможно, это совпадение не случайно и оно свидетельствует о некой ранней христианской традиции, связанной с ангелом Гавриилом, согласно которой Гавриил на третий день оживляет Мессию.

Перевод Рама Юдовина

1. [ ] …….. 2. [ ] 3. [ ]. [ ]. 4. ибо сказал …, я обручен с тобой 5. [ ]….. [ 6. и я скажу …. …. [ 7. [ ] дети Израиля …. [?]…[ ] …[ ] …. 8. сын Давида [?] ……[ 9. [ ] слово YHW[H] 10. [ ] …. ….. ….. ….. ты спросил … [?] 11. [?] Боже, ты спросил меня, поэтому сказал Бог Воинств 12. [ ] … из моего дома Исраэля, и я поведаю о величии Иерусалима. 13. [Ибо] сказал YHWH, Бог Исраэля, теперь все народы 14. … расположились ла[герем] в Иерушалаиме и оттуда изгна[ны] 15. три (ангела), сорок пророков, старейшины 16. и праведники (החסידין). Мой слуга Давид просит Эфраима 17. [чтобы тот] дал знак; (того же) я прошу тебя. Ибо сказал 18. YHWH Воинств, Бог Исраэля, мои сады созрели, 19. мои святыни для Израиля. Через три дня ты узнаешь, ибо сказал 20. YHWH Воинств, Бог Израиля, зло разбито 21. до (наступления) справедливости. Спроси меня, и я тебе скажу, как 22. вознеслось зло, обеляющее себя. Ты стоишь, (ибо) Ангел 23. поддерживает тебя. Не бойся! Блаженный во славу YHWH на 24. Его престоле. Скоро я сотрясу 25. небеса и землю. Таково величие YHWH 26. Воинств, Бога Израиля. Вот семь колесниц 27. у врат Иерушалаима и ворота Иудеи они оставят на 28. трех моих ангелов, Михаэля и других, просить Его о вас.

29. Так сказал YHWH Воинств, Бог 30. Израиля. Один, два, три, четыре, пять, шесть, 31. [се]мь моих ангелов…. что это? Он сказал, налобная повязка 32. …. [ ] …. ……. и второй командир 33. смотрит на.. Иерушалаим …… трое в величии 34. …………….. три [ ] ….. 35. [ ] ….. что он видел мужа … работает [ 36. что он …. [ ] это знамение из Иерусалима 37. Я …[ ] прах и знамение об изгнании.. 38. [зн]амение об изгнании ……. Бог грех … и смотри 39. …. … [ ] Иерушалаим сказал YHWH 40. ………… ……. И мгла закроет большую часть луны 41. [ ] кровь вознесёт Северянина (הצפוני), 42. [ ] ненависть всё запятнает. 43. [ ]. … [ 44. [ ]. [?]

Колонка 2 (прочитать текст возможно начиная со строки 51)

51. с тобой (или, с твоим народом) …. 52. … ангелы [ ] из … [ ].. 53. … и завтра … они оставят … большой … … … 54. [через] три дня вот что [я сказал] Ему 55. это [ 56. соизволь увидеть, Север[янин] встает [лагерем] [ 57. Останови (סתום) кровь избиваемых Иерушалаима. Ибо сказал YHWH Воинств 58. Бог Израиля, Так сказал YHWH Воинств и Бог 59. Израиля [ 60. … Он будет жалеть.. Его сострадание бл[изко] 61. [ ] блаженный? … 62. … … 63. … 64. [ ] …[ ] возлюбленный? 65. Три святыни мира из…. [ ] 66. [ ] Мир вам, сказал он, в тебя мы верим … [?] 67. Поведай (בשר) ему о крови, вот их колесницы. 68. Многие из тех, кого любит YHWH Воинств, Бог Израиля 69. Ибо сказал YHWH Воинств, Бог Израиля ….[?] 70. пророки. Я послал моему народу трех пастырей. Я скажу (?) 71. что я видел бла[годать]… …. Иди скажи (?) 72. Место ради Давида, слуги Божьего [ ]…[ ].. [ ] 73. Небеса и земля, благословенный …… [ ] 74. люди. Показывая непоколебимую любовь к тысячам …. постоянную любовь. [ ] 75. Три пастыря отправились в Исраэль … [ ]… 76. Если это священник (כהן), если это сыновья святых ….[ ] 77. Кто я (מי אנכי)? Я Гавриэль …….. [ ] 78. Ты спасешь про[рок]ов для … 79. до тебя три зна[мения] три.. [ ] 80. Я вст[ану] (или, встанешь, воскреснешь) на третий день. Я, Гавриил, прика[зываю] те[бе], 81. князь князей (שר השרין), … скалистой расщелины [ ]….. [ ] 82. видения (?) … их язык (?) [ ] … те, кто любит меня 83. для меня, из трех я беру меньшее, я, Гавриэль. 84. YHWH Воинств, Бог Изра[иля] [ 85. затем он встанет (תעמדו) … 86. … / 87. … мир (עולם)

Рами Юдовин