Україна перевірить 134 українців із списків санкцій США, — Данілов

Про це він заявив під час брифінгу після засідання РНБО 4 червня, передає Еспресо.TV.

«Всього на сьогодні під санкціями США знаходяться 134 громадянина України. Ми дали доручення СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному громадянину перевірити всю відповідну інформацію, на підставі чого проти них були застосовані санкції від США, для прийняття відповідних рішень в разі необхідності на засіданнях РНБО», — наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, 130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США. А ще четверо осіб фігурують у санкційних списках американського Держдепу.