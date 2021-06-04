У Києві зникне провулок Терешкової та з’явиться сквер Сліпака

Комісія з питань найменувань при мері Києва підтримала кілька пропозицій громадськості про присвоєння нових назв скверам, площам, вулицям і провулкам, повідомляє Вечерний Киев.

Зокрема, у столиці з’явиться вулиця Осипа Мандельштама, бульвар Павла Вірського та сквер імені Героя України, відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув у 2016 році від кулі ворожого снайпера на Донбасі. Водночас з карти Києва зникне провулок Валентини Терешкової та ще кілька назв, що пов’язані з іменами більшовиків, діячів Російської імперії та СРСР.

Єдине питання, остаточне рішення по якому відклала Комісія, стосується перейменування скверу імені Чкалова на сквер імені Євгена Чикаленка — мецената та одного з ініціаторів створення Української Центральної Ради. «До Комісії звернувся ініціатор з пропозицією перейменувати цей сквер на честь видатного актора Богдана Ступки, а ім’я Євгена Чикаленка увічнити у назві одного зі скверів біля Києво-Могилянської академії», — пояснив Тиміш Мартиненко-Кушлянський

Він сподівається, що Київрада підтримає всі ухвалені Комісією пропозиції, оскільки вважає їх обґрунтованими, логічними, зрозумілими та, на його думку, неконфліктними.

Отже, Комісія підтримала перейменування:

вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

2-го провулка Валентини Терешкової у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

Члени Комісії також присвоїли нові назви одній вулиці та двом площам: