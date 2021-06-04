Twitter запустил функцию платной подписки

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на CNBC.

«Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и разнообразить потоки дохода Twitter», — пишет издание.

Платная подписка пока доступна для пользователей в Канаде и Австралии за 3,49 и 4,49 долларов в месяц.

Компания не сообщает, когда функция станет доступна в США.

Пользователи Twitter Blue получат функцию отмены твита, которая позволяет установить таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить.

У пользователей платной подписки появится папка с закладками. Также будет доступен спецрежим чтения длинных тредов и возможность выбора цветовой темы программы.