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Твит Маска опять обрушил курс биткоина

Илон Маск

Стоимость биткоина рухнула более чем на тысячу долларов после твита главы Tesla Илона Маска об этой криптовалюте, следует из данных площадки Coindesk.

По состоянию на 11:19 по московскому времени биткоин снизился в цене на 5,4 процента (до 36,63 тысячи долларов). Маск ранее опубликовал твит с упоминанием этой криптовалюты и эмодзи с разбитым сердцем. Он также добавил картинку с шуткой о расставании и цитатой из песни In the End группы Linkin Park: «То есть в конце концов это было неважно?»

Это не первый раз, когда стоимость биткоина падала из-за слов Маска. В мае предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.

4 июня, 2021 | Category: Новости, США
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