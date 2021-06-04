Твит Маска опять обрушил курс биткоина

По состоянию на 11:19 по московскому времени биткоин снизился в цене на 5,4 процента (до 36,63 тысячи долларов). Маск ранее опубликовал твит с упоминанием этой криптовалюты и эмодзи с разбитым сердцем. Он также добавил картинку с шуткой о расставании и цитатой из песни In the End группы Linkin Park: «То есть в конце концов это было неважно?»

Это не первый раз, когда стоимость биткоина падала из-за слов Маска. В мае предприниматель намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.