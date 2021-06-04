Трамп потребовал от Китая $10 триллионов за пандемию

Китай должен заплатить США и миру 10 триллионов долларов в качестве компенсации за пандемию коронавируса, заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп.В заявлении, которое опубликовал бывший советник Трампа Стив Кортес, 45-й президент США отмечает, что «теперь все начинают» разделять его теорию о том, что вирус «сбежал» из Уханьской лаборатории».

«Переписка доктора (Энтони) Фаучи с Китаем говорит сама за себя», — отмечает Трамп, имея в виду письма главного инфекциониста США, которые по закону о свободе информации получили и опубликовали BuzzFeed News и Washington Post.

Из них следует, что Фаучи знал о том, что Уханьский институт вирусологии проводит опасные исследования в области мутаций коронавируса.

«Китай должен заплатить 10 триллионов долларов Америке и миру за смерть и разрушение, которое он принес», — заключает Трамп.

Теория об искусственном происхождении SARS-CoV-2, которым с начала 2020 года заболели 172 миллиона человек, вновь оказалась в центре внимания после того, как британский профессор Ангус Далглиш и норвежский доктор Биргер Соренсен выступили с заявлением, что нашли доказательства «манипуляций» в последовательности аминокислот в структуре вируса.

Как утверждают исследователи, знаменитый S-шип, с помощью которого вирус цепляется к клеткам и проникает в них, имеет в своей структуре четыре подряд аминокислоты положительного заряда.

Это заставляет его работать, как магнит, рядом с отрицательным заряженными мембранами человеческих клеток.

Но поскольку, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, в естественных организмах редко можно найти даже три таких соединения в ряд, а уж четыре в ряд — это «крайне маловероятно».

Далглиш и Соренсен считают, что SARS-CoV-2 — это «химерный вирус», который ускользнул из лаборатории из-за низкого уровня безопасности.

Президент США Джо Байден в конце мая поручил разведке удвоить усилия по расследованию происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.

В американском разведсообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие — что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным. Байден попросил обе группы представить свои аргументы в течение 90 дней.

ВОЗ, эксперты которой дважды посещали Ухань, назвала искусственное происхождение вируса «крайне маловероятным».