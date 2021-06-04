Том Фелтон прокомментировал слухи о романе с Эммой Уотсон на съемках «Гарри Поттера»

С момента выхода последней части саги о Гарри Поттере прошло уже 10 лет, а разговоров о «химии» между Эммой Уотсон и Томом Фелтоном, которая якобы возникла у них на съемочной площадке, меньше не становится.

На днях Фелтон прокомментировал слухи о романе с Уотсон.

Ну, что-то между нами есть… Если это имеет какое-то значение. Мы были близки в течение какого-то времени. Я ее обожаю. Я думаю, что она замечательная. Надеюсь, она ответит на комплимент,

— сказал исполнитель роли Драко Малфоя в интервью Entertainment Tonight.

Эмма Уотсон и Том Фелтон в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Однако, несмотря на свое восхищение Эммой, 33-летний Том заявил, что романтической связи между ними нет, как бы того ни хотели поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере.

Что касается романтической стороны, то я думаю, что так скорее можно даже сказать о Слизерине и Гриффиндоре, нежели о Томе и Эмме. Я очень высокого мнения о ней. Полагаю, что для нее было невероятно увлекательно и захватывающе быть частью того, чем мы все были, учитывая, что она не только была единственной девочкой на съемочной площадке, но еще и самой младшей из нас. Мне кажется, она оказывает фантастическое влияние на мир,

— сказал он.

Актер сказал, что поддерживает связь со многими своими коллегами по фильму, и выразил уверенность, что они впредь будут продолжать это делать.

А вот актриса Эванна Линч, сыгравшая в фильме Полумну Лавгуд, считает, что между Уотсон и Фелтоном что-то было, однако она это не застала, так как присоединилась к актерскому составу только в пятой части фильма.

Для меня это было такое разочарование, потому что я присоединилась к составу только в пятой части, и у меня было такое чувство, что в последнем фильме произошло что-то интересное, а я это пропустила. Я пришла в тот момент, когда все как бы выросли из своих увлечений и двинулись вперед — к жизни за пределами площадки. Я чувствовала, что пропустила всю эту драму! По некоторым рассказам, в последнем фильме было очень весело. Но к тому времени, когда я туда попала, все были уже зрелыми и их гормоны успокоились,

— сказала она.

Сама Уотсон признавалась, что была влюблена в своего коллегу в начале съемок. После съемок актеры остались очень дружны и с тех пор иногда видятся в свободное время. Сердце 31-летней Уотсон сейчас несвободно — уже больше года она встречается с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Пару даже заподозрили в помолвке, но Уотсон эти новости пока не подтвердила. А вот Фелтон, похоже, одинок: о том, что в его личной жизни произошли перемены, новостей нет.

ИСТОЧНИК InStyle