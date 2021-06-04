Тейлор Свифт тайно поучаствовала в съемках нового фильма Дэвида О. Рассела

Певица Тейлор Свифт, которая только что поставила рекорд недельных продаж альбома на виниле, появится в предстоящем фильме режиссера Дэвида О. Рассела. Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, Свифт успела сняться в нем тайно от прессы и фанатов, поскольку съемочный период работы над картиной уже завершен.

Таким образом певица окажется среди весьма звездного каста будущего фильма. Главные роли в нем достались Марго Робби, Кристиану Бейлу и Джону Дэвиду Вашингтону. Кроме того, в актерском составе заявлены Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Роберт Де Ниро, Зои Салдана, Крис Рок, Майк Майерс, Майкл Шэннон и Тимоти Олифант.

Для Рассела, который известен такими фильмами, как «Афера по-американски» и «Мой парень – псих», это будет первый фильм с 2015 года. Тогда он выпустил трагикомедию «Джой» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Предстоящая работа режиссера также будет в жанре комедии, ее название пока значится как «Кентерберийское стекло», а сюжет расскажет о странном партнерстве врача и адвоката. Когда картина выйдет в прокат, пока неизвестно.

Напомним, предыдущей киноролью Свифт было эпизодическое появление в провальном мюзикле Том Хупера по произведению Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».