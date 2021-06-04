Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила $72 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в пятницу продолжают подниматься, причем темпы роста ускорились, а стоимость эталонного сорта Brent впервые с мая 2019 года преодолела вверх рубеж в $72 за баррель.

К 16:20 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,08% до $72,08 за баррель, а июльские фьючерсы на западно-техасскую марку WTI — на 1,25% до $69,67 за баррель.

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, в пятницу мировой нефтяной рынок демонстрирует «умеренно позитивный настрой».

«На рынке сохраняется оптимизм в преддверии летнего сезона и в условиях неисчерпанного потенциала краткосрочного повышения», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.

4 марта по итогам очередной встречи участники ОПЕК+ неожиданно приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут с апреля нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.